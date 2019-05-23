Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:47

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Иск по делу гражданина Дании Денниса Кристенсена, осужденного в России за экстремизм, был направлен в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на представителя организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

По словам представителя организации Пола Жиля, также подан иск в связи с запретом деятельности организации на территории России.

"Мы знаем, что наши единоверцы в России сохраняют решимость в условиях преследований "Свидетелей Иеговы", как и во времена Советского Союза", - добавил он.

Ранее в четверг Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы", Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.

Европейский союз призвал немедленно освободить Кристенсена.

Кристенсен был задержан 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

В феврале 2019 года Железнодорожный суд Орла признал Кристенсена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима.

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