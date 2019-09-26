Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 22:13

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, требующая защиты среда человека - это не только океаны, воздух и леса, но также, правда в общественной жизни, свобода, верховенство закона и международная солидарность.

"Чтобы защитить правду, недостаточно обвинять других в распространении фейковых новостей. Честно говоря, было бы достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", - сказал Туск, выступая в четверг на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Чтобы защитить свободу, недостаточно говорить об этом в речах. Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - продолжил глава Евросовета.

"Чтобы защитить верховенство закона, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти, а не действовать по ее требованию", - пояснил Туск.

"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, когда на них нападают сильные и безжалостные. Как в случае с Украиной, например", - добавил председатель Европейского совета.

По мнению Туска, "если сильные нашего мира не поймут этого, они войдут в историю не как лидеры, а как фейковые лидеры".

1ов тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!