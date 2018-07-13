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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 8:18 13.07.2018 - 08:18

Тахар. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) штурмуют уездный центр Даргад провинции Тахар на границе с Таджикистаном, сообщили в пятницу местные СМИ.

О потерях сторон сведений нет.

Атака началась накануне вечером. Защитникам городка, нескольким десяткам полицейских и сотрудников органов безопасности, пока удалось отбиться.

Талибы запросили помощь и к ним стягиваются боевые группы из соседних уездов. Между тем ни власти провинции, ни центральное правительство пока не отреагировало на положение защитников Даргада, отмечается в сообщениях.

Пресс-секретарь губернатора провинции Сунатулла Тимури заявил журналистам, что глава региона находится на постоянной связи с властями уезда Даргад, а также запросил помощь у правительстве страны, однако до сих пор из Кабула ответа не было.

В четверг утром экстремисты захватили позиции правительственных сил в граничащем с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар, создав угрозу полного захвата соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала.

Перед этим боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи соседней провинции Кундуз, убив 32 солдата и ранив 20. Экстремисты забрали с собой все имевшееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение.

В конце июня - начале июля губернатор провинции Тахар Фазлулла Муджадиди побывал в Кабуле и обсудил ситуацию на афганско-таджикской границе на встрече с министром обороны Афганистана Тариком Шахом Бахрами, а также с высокопоставленными представителями МВД и Главного управления нацбезопасности Афганистана.

ав

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