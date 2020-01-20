Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 19:14

Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Тысячи американцев, выступающих за сохранение в полном объеме прав на хранение и ношение оружия, в понедельник вышли на акцию в столице штата Вирджиния Ричмонд, сообщают западные СМИ.

После усиленной проверки службами безопасности на предмет ношения оружия демонстрантов пускали на площадь перед Капитолием штата Вирджиния.

Однако многие активисты собрались на прилегающих к площади улицам, причем у некоторых были пистолеты и длинноствольное оружие, которое было разрешено к ношению за пределами отведенной для митинга зоны.

СМИ отмечают, что митинг был организован противниками законодательных мер в сфере контроля оборота оружия, предложенных Демократической партией, члены которой заседают в администрации штата.

В частности, демократы предложили запретить использовать для оружия магазины с более чем 10 патронами, приобретать более одной единицы оружия в месяц, а также предложили разрешить судебным властям конфисковывать оружие у частных лиц, чье поведение признано опасным. Однако запрет на продажу полуавтоматического оружия не получил поддержки.

В свою очередь противники этих инициатив называют их нарушением Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Ранее губернатор этого штата демократ Ральф Нортэм объявил о режиме чрезвычайной ситуации в районе проведения демонстрации противников ограничений оборота оружия. Меры безопасности вокруг Капитолия были усилены: на место событий были отправлены дополнительные силы полиции с целью предотвращения возможных беспорядков.

По данным СМИ, многие из митингующих выступали в поддержку президента США Дональда Трампа и призывают избрать его на второй президентский срок.

В понедельник Трамп в Twitter поддержал протестующих.

"Демократическая партия в Великом Содружестве (штате - ИФ) Вирджиния усердно работает над тем, чтобы лишить нас прав, предусмотренных Второй поправкой. Это лишь начало. Не позвольте этому случиться, голосуйте за республиканцев в 2020 году", - написал президент.

СМИ напоминают, что Верховный суд США ранее подтвердил право на хранение оружия дома. В то же время суд оставил на усмотрение властей штатов определение того, как можно перевозить то или иное оружие.

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