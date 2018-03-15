Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 14:56 15.03.2018 - 14:56

(расширенная версия, добавлены высказывания Г.Уильямсона)

Москва/Лондон. 15 марта. ИНЕРФАКС - Заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия не должна принимать меры в отношении Лондона, свидетельствуют о том, что британские партнеры нервничают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?" - написала М.Захарова на своей странице в Facebook.

"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - отметила она.

Ранее в четверг Г.Уильямсон заявил, что "Россия должна просто отойти в сторону и замолчать". Так глава британского минобороны ответил на вопрос журналиста о том как, по его мнению, Москва должна отреагировать на выдворение 23 российских дипломатов из Великобритании.

ла ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line