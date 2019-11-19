Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 23:54

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Моррисон в ходе слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа заявил, что объявление Украиной о расследовании в отношении компании Burisma и Байдена было условием для получения страной военной помощи от США.

Моррисон сообщил, что присутствовал на сентябрьской двусторонней встрече с участием вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что после встречи постпред США при ЕС Гордон Сондланд отвел советника президента Украины Андрея Ермака в сторону для беседы.

По его словам, после разговора Сондланд сообщил ему, что "украинцы должны будут заставить генерального прокурора сделать заявление по поводу расследований в качестве условия для получения помощи".

"Я был обеспокоен тем, что услышал, так как по существу это было дополнительным препятствием для выполнения того, что мне было поручено помочь выполнить, предоставить президенту информацию, необходимую ему для решения о продолжении военной помощи", - сказал Моррисон.

Он также добавил, что сообщил о полученной информации тогдашнему советнику президента по нацбезопасности Джону Болтону.

Моррисон отметил, что в ответ Болтон заявил: "Сообщите юристам".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1вз сн

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!