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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 11:29 21.10.2018 - 11:29

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Рэнд Пол возложил ответственность за заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

"Вот почему Джона Болтона не следует подпускать хоть к чему-то, касающемуся внешней политики США", - написал Р.Пол на своей странице в "Твиттере".

"Это (позиция Д.Трампа - ИФ) нивелирует десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, начиная со времен (тогдашнего президента США Рональда - ИФ) Рейгана. Нам не следует это делать. Нам нужно пытаться урегулировать любые проблемы, связанные с этим договором, и двигаться дальше", - добавил сенатор.

В пятницу газета "Гардиан" сообщала, что, по ее данным, советник Дж.Болтон выступает за выход США из ДРСМД, а также против продления СНВ-III.

Накануне Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 км до 1 тыс. км) дальности. В частности, СССР должен был ликвидировать подобные ракеты как на европейской, так и на азиатской части своей территории. СССР и США договорились не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. За процессом уничтожения ракет должны были наблюдать инспекторы.

По договору советские власти обязались уничтожить ракеты средней дальности типа РСД-10, Р-12, Р-14 и РК-55, а администрация США - "Першинг-2" и "BGM-109G". Также под действие договора подпадали ракеты малой дальности - советские ОТР-22 и ОТР-23 и американские "Першинг-1А".

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - 846 комплексов.

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