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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:50 12.07.2018 - 17:50

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Порноактрису Сторми Дэниелс выпустили под залог из-под стражи после задержания в стриптиз-клубе в штате Огайо, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Адвокат Майк Авенатти порноактрисы рассказал, что она была задержана в среду в стриптиз-клубе в округе Франклин штата Огайо по подозрению в том, что женщина позволила клиенту клуба прикоснуться к себе. В рамках дела, актрису обвинили в трех мелких правонарушениях, отмечает агентство.

Он отметил, что считает обвинения "надуманными", а его клиентка не собирается признавать свою вину. Судебное заседание запланировано на пятницу.

Агентство отмечает, что закон штата запрещает танцовщицам в стриптиз-клубах трогать клиентов, а клиентам - прикасаться к танцовщицам, если они не являются близкими родственниками. По данным агентства, этот закон в штате используется нечасто. В прокуратуре города Колумбус (Огайо) агентству сообщили, что максимальным наказанием за такой проступок является шесть месяцев заключения и штраф в размере $1 тыс.

Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, впервые заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2011 году. Интервью на эту тему было опубликовано на сайте журнала "Интач" в январе 2018 года. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Д.Трампом в гостиничном номере. По ее словам, они вступили в интимную связь. Согласно опубликованному интервью, она также заявила, что потом общалась с Д.Трампом еще несколько лет. Теперь же она отрицает факт связи с Д.Трампом.

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