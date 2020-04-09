Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 19:27

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США Джо Байден опережает нынешнего президента США Дональда Трампа по популярности в случае проведения выборов в апреле, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

Согласно данным этого опроса, если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 53% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена.

За Трампа свои голоса готовы отдать 42% опрошенных. Еще 2% заявили, что не проголосовали бы ни за кого из них. Еще 3% воздержались от ответа.

Между тем, телеканал отмечает, что этот опрос показывает то, какой реальной поддержкой пользуется Байден и Трамп. Однако CNN напоминает, что в США президента избирают в результате непрямых выборов, победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то, что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Согласно результатам опроса, американские избиратели уверены, что Байден лучше Трампа справится с такими вопросами, как здравоохранение и помощь среднему классу.

Исследование проводилось 3-6 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. граждан США, зарегистрировавшихся как избиратели.

Накануне сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Трамп неоднократно говорил, что не стоит верить проводимым в США опросам. В частности, почти все они предрекали ему поражение в 2016 году. Особенно неточными Трамп считает опросы тех СМИ, которых он считает "фейковыми". CNN входит в число подобюных "фейковых СМИ" по версии нынешнего президента США.

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