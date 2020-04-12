Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 5:27

Шанхай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - В шанхайском аэропорту "Пудун" медицинскими бригадами, проверяющими прибывающих из-за рубежа пассажиров, выявлен 51 гражданин КНР, инфицированный коронавирусом COVID-19, прилетевший из России, сообщил в воскресенье городской Комитет здравоохранения.

Все они прибыли в Шанхай одним рейсом 10 апреля и были отправлены в медучреждение под наблюдение врачей, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 21 инфицированный коронавирусом прибывший из России гражданин КНР выявлен в субботу в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Утром в субботу поступила информация о выявленных в провинции 177 инфицированных, прилетевших из России.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из Москвы в Шанхай и Суйфэньхэ инфицированных достигло, таким образом, 249 человек.

МИД КНР информировал в субботу, что группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Группа сформирована Госкомитетом здравоохранения КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, отмечается в сообщении.

1гк тг

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