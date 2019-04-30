Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 14:23

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Колумбии стоят за новой попыткой венесуэльской оппозиции дестабилизировать обстановку, заявил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы осуждаем на мировой арене ту поддержку, которую оказывают власти Колумбии этой новой попытке переворота в Венесуэле", - написал он в своем твиттере.

Х.Арреаса отметил, что все предыдущие похожие акции оппозиции были подготовлены США и Колумбией и потерпели неудачу.

Ранее в пятницу лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что военные готовы оказать ему поддержку. На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы таки называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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