За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия, полагает Туск
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*** Он намерен поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС
Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".
Д.Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".
Во др
Интерфакс