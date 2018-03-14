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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:54 14.03.2018 - 12:54

*** Он намерен поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС

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Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".

Д.Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

Председатель Европейского совета также призвал к "трансатлантическому единству" в связи с ситуацией вокруг С.Скрипаля.

"Для настоящих друзей должно быть очевидно, что на фоне распространения фейковых новостей, вмешательства в наши выборы и нападений на людей на нашей территории при помощи нервно-паралитического вещества, наш ответ должен заключаться не в трансатлантических пререканиях, а в трансатлантическом единстве", - добавил он.

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