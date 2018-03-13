За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия - Трамп
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия.
"Мне кажется, что это была Россия", - сказал Д.Трамп в Белом доме во вторник.
По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.
Ар ки
Интерфакс