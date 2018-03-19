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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 5:21 19.03.2018 - 05:21

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - За действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 2/3 российских граждан, принявших участие в выборах президента России в вашингтонском консульском округе, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в США.

По информации российской дипмиссии, всего в день выборов 18 марта в Вашингтоне отдали свой голос 1 тыс. 395 человек, в досрочных голосованиях ранее приняли участие 982 человека. Общее количество избирательных бюллетеней в Вашингтоне составило 2 тыс. 383, из которых 44 признаны недействительными.

Как сообщили в посольстве, В.Путин набрал 1 тыс. 531 голос, на втором месте Ксения Собчак - 347 голосов, на третьем - Павел Грудинин - 237.

За Григория Явлинского проголосовали 99 человек, Владимира Жириновского - 45, Бориса Титова - 44, Сергея Бабурина - 21, Максима Сурайкина - 8.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам, более 8,2 тыс. граждан РФ приняли участие в выборах президента России на территории США.

Избирательные участки 18 марта на территории США были открыты в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах РФ в Хьюстоне (штат Техас), Сиэтле (штат Вашингтон) и Нью-Йорке, в нью-йоркском районе Бруклин в кафе "Village" и в помещении Midland Library в Портленде (штат Орегон).

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил "Интерфаксу", что выборы в столице США проходили "в очень хорошей атмосфере".

Йф гс

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