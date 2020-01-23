Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 12:06

Рим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Будущим политическим руководителем итальянского "Движения 5 звезд" может вновь стать Луиджи Ди Майо, недавно покинувший этот пост, или министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, сообщает в четверг газета "Соле - 24 оре".

По данным СМИ, Патуанелли очень ценят члены партии, особенно положительно к нему относится руководство "Движения 5 звезд".

Конгресс "Движения 5 звезд", после которого выберут нового руководителя партии, запланирован на середину марта 2020 года.

Итальянские СМИ не исключают, что после ухода Ди Майо руководство партии может перейти не одному человеку, а сразу несколько. О "коллегиальности" говорят видные члены партии, например, Карла Руокко, Роберто Фико и Паола Таверна, отмечает газета "Коррьере делла сера".

Об уходе Ди Майо с поста лидера "Движения 5 звезд" стало известно в среду. При этом Ди Майо сохранил должность министра иностранных дел Италии в правительстве Джузеппе Конте.

Слухи о возможной отставке Ди Майо появлялись в итальянской прессе на протяжении нескольких дней. По данным некоторых СМИ, Ди Майо решил отказаться от лидерства в партии, так как ему сложно справляться одновременно и с управлением партией, и с государственными обязанностями.

Временно пост руководителя "Движения 5 звезд" согласно регламенту занял замминистра внутренних дел Вито Крими.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!