Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 11:51

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция учредят совместную группу, в задачу которой будет поставлено исполнение режима прекращения огня в Ливии, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата.

Агентство продолжает, цитируя арабского чиновника, что роли в этом смогут сыграть также Египет и ОАЭ.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву, и вскоре подключатся к российско-турецким переговорам.

"В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Признанное ООН правительство национального согласия Ливии приветствовало российско-турецкую инициативу, но Хафтар предложение о перемирии отверг. ПНС Ливии в минувшее воскресенье согласилось на прекращение огня, начиная с полуночи 12 января (01:00 мск), через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.

Руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли заявил в эфире ливийского государственного телеканала Аl-Ahrar, что в понедельник в Москве ожидается подписание соглашения о прекращении огня между правительством национального согласия (ПНС) Ливии и силами маршала Халифы Хафтара.

Глава ПНС Сарадж в телевыступлении призвал ливийцев "перевернуть страницу прошлого, отказаться от разногласий и сомкнуть ряды, чтобы двигаться к стабильности и миру".

1ар де

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