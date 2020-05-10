Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 3:58

*** Летальных исходов не зафиксировано

Пекин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 новых случаев активного протекания заболеваний, вызванных коронавирусом, и 20 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Из активных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), два - везенных из-за границы (Шанхай). Из 20 бессимптомных "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрирован 82 тыс. 901 активный случай заражения, из них 1 тыс. 683 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 148 человек, состояние 13 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки не зафиксированы новые случаи заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 529 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 044 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).

1гк бм

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