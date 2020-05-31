Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 2:25

Пекин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено три бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Шаньдун. Из бессимптомных носителей коронавируса "импортирован" один.

Летальных исходов, связанных с коронавирусом, не зафиксировано.

За предыдущие сутки были выявлены четыре случая активного заражения коронавирусом и четыре бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано более 83 тыс. активных случаев заражения, из них 1 тыс. 740 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 569 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 082 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 442 (семь случаев смерти).

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции