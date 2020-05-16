Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 4:27

*** Летальных исходов не зафиксировано

Пекин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных, сообщает Госкомздрав КНР.

Из восьми активных случаев шесть ввезены из-за границы (пять - в Шанхае, один - в провинции Хайнань), два внутренних выявлены в провинции Цзилинь.

12 из бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, один - "импортирован". 561 бессимптомный носитель COVID-19 находится под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о четыре новых случая активного протекания вызванных COVID-19 заболеваний и 11 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 941 активный случай заражения, из них 1 тыс. 698 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 89 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксирован один новый случай заражения - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 537 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 052 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции