Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 2:55

*** Летальных исходов не зафиксировано

Пекин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных больных, сообщает Госкомздрав КНР.

Уточняется, что все случаи с бессимптомными носителями имеют внутреннее происхождение, два подтвержденных - воззные.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрированы 82 тыс. 885 случаев заражения, из них 1 тыс. 680 - ввезенные из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 295 человек, состояние 23 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 77,9 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки зафиксирован один новый случай заражения - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 524 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 040 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 439 (шесть случаев смерти).

1гк бм

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