Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 2:40

***Летальных исходов не зафиксировано

Пекин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 29 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: пять выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, по одному - в провинции Фуцзянь и Шанхае.

Из 29 бессимптомных случаев один "импортирован", 403 бессимптомных носителя коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае было выявлено 11 новых случаев активного заражения коронавирусом и 40 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 82 тыс. 992 активных случая заражения, из них 1 тыс. 731 ввезенный из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 81 человек, состояние семерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 551 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).

1гк гс

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