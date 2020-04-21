Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 2:37

*** Новых случаев летального исхода не зафиксировано

Пекин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, четыре - у людей, прибывших из-за рубежа, семь - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - шесть, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Выявлено 37 случаев бессимптомного протекания болезни, два - ввезенных из-за границы.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 758 случаев заражения, из них 1 тыс. 587 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 003 человек, состояние 82 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы два новых случая заражения, оба - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 492 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 025 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 422 (шесть случаев смерти).

1гк тг

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