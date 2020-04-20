Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 3:09

*** Новых случаев летального исхода не зафиксировано

Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, восемь - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинция Хэйлунцзян - три, автономный район Внутренняя Монголия - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 747 случаев заражения, из них 1 тыс. 583 - ввезенных из-за границы.

В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 031 человек, состояние 81 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 490 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 025 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 420 (шесть случаев смерти).

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!