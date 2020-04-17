Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 3:22

*** Новых смертей нет

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны (провинции Гуандун - пять, Хэйлунцзян - три, Шаньдун - два, Ляонин - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 3 тыс. 342 человека, зарегистрировано 82 тыс. 367 случаев заболевания, из них 1 тыс. 549 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 081 человек, состояние 89 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77,9 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 457 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 017 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 395 (шесть случаев смерти).

1гк аг

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