Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 3:09

Пекин. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 42 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 81 тыс. 953 случая заболевания, из них 1 тыс. 183 - ввезенных из-за границы.

За сутки было выявлено 34 случая бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, семь из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 092 бессимптомных больных, в 338 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 089 человек, состояние 141 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 416 случаев заболевания: в Гонконге - 989 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 382 (шесть случаев смерти).

1гк гс

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