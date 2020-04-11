Пекин. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 42 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 81 тыс. 953 случая заболевания, из них 1 тыс. 183 - ввезенных из-за границы.
За сутки было выявлено 34 случая бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, семь из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 092 бессимптомных больных, в 338 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 089 человек, состояние 141 больного оценивается как тяжелое.
В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 416 случаев заболевания: в Гонконге - 989 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 382 (шесть случаев смерти).
1гк гс