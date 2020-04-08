Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 2:24

Пекин. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (в провинциях Шаньдун - два, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во вторник в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека: один в - провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - в Шанхае.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 333 человека, зарегистрировано 81 802 случая заболевания, из них 1 042 - ввезенных из-за границы.

За минувший вторник было выявлено 137 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 102 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 095 бессимптомных больных, в 358 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 190 человек, состояние 189 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 355 случаев заболевания: в Гонконге - 935 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 44, на Тайване - 376 (пять случаев смерти).

1гк гс

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