Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 2:34

*** Новых смертей нет

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано новых случаев смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания.

С декабря от коронавируса в стране умер 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 249 случаев заболевания, из них 1 тыс. 464 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 170 человек, состояние 116 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 447 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 009 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 393 (шесть случаев смерти).

1гк аг

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