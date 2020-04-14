*** Новых смертей нет
Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране не зафиксировано новых случаев смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания.
С декабря от коронавируса в стране умер 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 249 случаев заболевания, из них 1 тыс. 464 - ввезенных из-за границы.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 170 человек, состояние 116 больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 447 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 009 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 393 (шесть случаев смерти).
1гк аг