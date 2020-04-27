Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 3:03

*** Новых случаев летального исхода не зафиксировано

Пекин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом, два - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны ( провинция Хэйлунцзян), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в понедельник.

В воскресенье сообщалось об 11 выявленных новых случаях заражения при пяти ввезенных.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека (один скончавшийся был добавлен после корректировки данных Пекина), зарегистрировано 82 тыс. 830 случаев заражения, из них 1 тыс. 636 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!