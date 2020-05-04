*** Летальных исходов не зафиксировано
Пекин. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, все ввезены из-за рубежа: два - в Шанхае, один - в провинции Шаньдун, сообщил Госкомздрав КНР.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.
С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 880 случаев заражения, из них 1 тыс. 675 - ввезенных из-за границы.
На китайских территориях вне материковой части зафиксированы четыре новых случаев заражения, все - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 520 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 039 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 436 (шесть случаев смерти).
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