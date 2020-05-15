Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 2:22

*** Случаев летального исхода нет

Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 11 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все больные с активной формой коронавируса выявлены внутри страны (провинция Цзилинь). Ввезенных из-за рубежа случаев не зафиксировано.

Из 11 бессимптомных случаев девять зафиксированы внутри страны, два - "импортированы", 619 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о трех новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 933 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 692 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 91 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксирован один новый случай заражения - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 536 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 51 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

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