Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 3:15

*** Новых случаев летального исхода не зафиксировано

Пекин. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 22 новых случая заражения коронавирусом, 21 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Накануне комитет здравоохранения центральной китайкой провинции Шэньси информировал о 20 инфицированных гражданах КНР, прибывших из Москвы транзитом через Пекин рейсом китайской авиакомпании Air China.

Во вторник сообщалось о шести выявленных новых случаях заражения при трех ввезенных и трех в провинции Хэйлунцзян.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 858 случаев заражения, из них 1 тыс. 660 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны третий день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

1гк аг

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