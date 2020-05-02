Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 3:12

Пекин. 2 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом (северо-восточная провинция Цзилинь), причем, ввезенный из-за границы, внутри страны новых случаев не выявлено, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 875 случаев заражения, из них 1 тыс. 671 - ввезенный из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы два новых случаев заражения, оба - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 513 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 039 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

1гк гс

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