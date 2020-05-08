Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 3:03

*** Случаев летального исхода и ввезенных из-за границы нет

Пекин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом, (провинция Цзилинь), а также 16 случаев бессимптомного протекания заболевания, все - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом, а также прибывших из-за границы больных.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрированы 82 тыс. 886 случаев заражения, из них 1 тыс. 680 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 260 человек, состояние 18 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 77,9 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки зафиксированы пять новых случаев заражения: четыре в Гонконге и один - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 529 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 044 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).

1гк аг

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