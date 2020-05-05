Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 2:26

*** Случаев летального исхода нет

Пекин. 5 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом, он был ввезен в Шанхай из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

В то же время, было выявлено 15 случаев бессимптомного протекания заболевания, все имеют внутреннее происхождение. Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 947 бессимптомных больных, из них 94 прибыли в Китай из других стран мира.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрирован 82 тыс. 881 случай заражения, из них 1 тыс. 676 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы три новых случаев заражения, один - в Гонконге, два - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 523 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 040 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 438 (шесть случаев смерти).

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!