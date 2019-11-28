Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 0:35

Дубай. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных районах Ирака за последние 24 часа погибли 40 человек, сообщает в пятницу Associated Press.

Отмечается, что большая часть беспорядков произошла на юге Ирака, где было убито 36 протестующих и ранено 245 человек.

Еще четверо демонстрантов были застрелены в Багдаде, когда силовики открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

По данным агентства, всего за время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли, по меньшей мере, 350 человек, тысячи получили ранения.

Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожгли здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудники консульства были эвакуированы незадолго до того, как демонстранты ворвались в здание.

Власти Ирака вынуждены были приостанавливать работу образовательных и муниципальных учреждений в центральных и южных районах страны в связи с масштабными акциями протеста.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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