Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 3:31

Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Коронавирус продолжает стремительно уносить жизни американцев: за прошедшие сутки в США умерли 1783 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Два дня подряд фиксировались рекордно высокие показатели смертности от COVID-19 людей за сутки. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973.

9 апреля не стал новым "рекордным днем", хотя количество смертей при этом достаточно высокое - 1783 человека.

США находятся на втором месте в мире по количеству смертей после Италии.

По данным университета, на настоящий момент в Соединенных Штатах умерли 16 513 человек, из них более 5 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса.

Более 462 тыс. человек получили положительный тест на коронавирус, 25, 4 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет.

Как сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, более 2 млн. человек уже сдали анализы на COVID-19.

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