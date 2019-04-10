Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 18:38

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр в среду допустил, что за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа могли вести наблюдение, передает телеканал CNN.

"Я думаю, что слежка была", - заявил У.Барр на слушаниях в Сенате США. Он отказался пояснить, каким образом пришел к такому выводу.

Он добавил, что речь идет о серьезной проблеме и пообещал в ней разобраться.

"Я не утверждаю, что здесь (в случае со слежкой - ИФ) произошло нарушение действующих правил был нарушен, но я считаю важным в этом разобраться. Я думаю, это моя обязанность", - добавил У.Барр.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

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