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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 19:40 19.03.2018 - 19:40

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - За делом об отравлении Сергея Скрипаля могут стоять политические мотивы британского правительства, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной ... Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", - сказал В.Чижов российским журналистам.

Он также отметил, что внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.

"Лозунг нынешнего правительства - "Global Britain" - остаётся пока лозунгом без конкретного содержания. Даже на знаменитой трансатлантической сцепке - и то искры, видимые невооруженным глазом. Это и последние инициативы американской администрации по тарифам на сталь и алюминий, поставившие отношения США с Европой на грань торговой войны. Даже если взять иранскую ядерную сделку. Ведь Британия тоже один из участников "шестерки", и европейские участники "шестерки" пытаются что-то придумывать в условиях, когда американская сторона, по сути, ведет дело к тому, чтобы эту сделку элементарно пустить под откос", - напомнил он.

"Так что проблем было много, и то, чего, видимо, не хватало, если руководствоваться британскими классическими традициями, это хорошего старомодного шпионского скандала. Вот он и появился", - добавил постпред РФ.

бп

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