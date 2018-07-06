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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:48 06.07.2018 - 10:48

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Всемирно известные футболисты призывают детей, оказавшихся заблокированными в пещере на севере Таиланда, не падать духом и верить в скорое спасение, передает в пятницу телеканал Си-Эн-Эн.

"Это ужасные новости, и все футболисты мирового уровня надеются, что кто-то сможет найти способ эвакуировать оттуда детей", - отметил бывший нападающий сборной Бразилии Роналду.

Юных футболистов поддержал и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, призвав их быть сильными духом и помнить о том, что они не одни.

"Мы следим за всеми новостями и каждую секунду надеемся, что вы вновь увидите дневной свет. Мы все чувствуем оптимизм и верим, что это произойдет в ближайшие минуты, часы или в течение ближайших дней", - отметил Ю.Клопп в видеообращении.

В свою очередь, защитник сборной Англии Джон Стоунз заявил, что обсуждал произошедшее с другими членами своей команды в преддверии матча Швеция-Англия на чемпионате мира по футболу.

"Я обсуждал эту тему с несколькими игроками моей сборной. Очень грустно, что так произошло, и мы надеемся, что детям удастся выбраться живыми и невредимыми", - сказал Дж.Стоунз.

Ранее сообщалось, что 12 детей из состава футбольной команды и их тренер были заблокированы в пещере в Таиланде в результате вызванного ливнями наводнения. Их обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

В настоящее время разрабатывается операция по их выводу на поверхность. Наиболее вероятным путем называется подводный. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.

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