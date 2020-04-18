Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 20:04

Вашингтон/Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Грандиозный благотворительный онлайн-концерт под девизом "Один мир: Вместе на домашнем концерте" в поддержку медработников проходит в субботу под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

В организации этого концерта приняла участие известная исполнительница Леди Гага, а также общественная организация Global Citizen.

Концерт пройдет в двух частях, первая продлится шесть, а вторая, основная, два часа, при этом все участники будут общаться со зрителями из своих домов.

На экранах телевизоров, компьютеров и смартфонов появятся такие всемирно известные звезды шоу-бизнеса, как Пол Макартни, Анни Ленокс, Стиви Уандер, Элтон Джон, Андреа Бочелли, Луис Фонси.

Одной из ведущих и участниц станет сама Леди Гага. Вместе с ней шоу будут вести известные телеведущие Джимми Феллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт.

Ожидается, что шоу продлится до 05:00 мск воскресенья.

1ар др

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