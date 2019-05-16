Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 13:57

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - По случаю Международного дня борьбы с гомофобией основное здание Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе в четверг вечером будет освещено в цвета радужного флага сообщества ЛГБТИ, объявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Завтра, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Этот день имеет целью привлечь внимание к дискриминации, жертвами которой являются сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов в Европейском союзе и в мире. Сегодня в знак нашей поддержки по случаю завтрашнего Международного дня Берлемон (здание штаб-квартиры ЕК в Брюсселе - ИФ) будет освещен в цвета радужного флага", - сообщил пресс-секретарь на брифинге.

"В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией Европейский союз вновь заявляет о своей неизменной приверженности делу защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В нем отмечается, что "во всем мире культурные, традиционные или религиозные ценности по-прежнему используются для оправдания преследований, дискриминации, издевательств и грубого жестокого обращения с представителями сообщества ЛГБТИ, часто связанного с преступлениями на почве ненависти и крайними формами насилия, включая пытки и убийства".

17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

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