Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 17:14

Мадрид. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы во вторник блокировали здание контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи и вошли внутрь, заявив о необходимости проверки на наличие взрывного устройства, сообщают аргентинские СМИ.

На фотографиях с места события можно видеть людей со щитами в обмундировании спецназа, которые выстроились по периметру здания.

Депутаты Национальной ассамблеи сообщают, что войти внутрь здания никто не может.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании депутаты планировали обсудить судьбу первого заместителя председателя ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного на прошлой неделе и помещенного в одну из тюрем Каракаса. Его называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей в Венесуэле неделю назад.

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