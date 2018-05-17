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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 14:58 17.05.2018 - 14:58

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - По случаю отмечаемого 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией здания Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в Брюсселе окрасятся вечером в четверг в цвета радужного флага сообщества ЛГБТ, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"Наши представительства в государствах-членах вывешивают сегодня по этому случаю радужные флаги, и Берлемон (главное здание Еврокомиссии - ИФ), а также здание ЕВС будут иллюминированы цветами радуги этим вечером", - сказал пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что с заявлениями в связи с этой датой выступили первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которые призвали к равенству для представителей ЛГБТ.

"К сожалению, это не является реальностью для миллионов членов сообщества ЛГБТ. В ЕС зарегистрирован заметный прогресс, но мы еще не прошли этот путь до конца", - отметил А.Винтерштейн.

Официальный представитель главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич добавила: "Всем делегациям (представительствам - ИФ) Европейской комиссии повсюду в мире предложено вывесить радужные флаги, принимая решение с учетом каждого отдельного случая. Я не знаю, сколько из них это сделают, но в 2017 году было 40".

Ов пч

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