Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:05

*** На встречу приедет новый начальник Генштаба Украины

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании Трехсторонней Контактной группы в Минске.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине... завтра у нас состоится первая встреча. Кстати, он (Хомчак) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня - мы хотим все закончить", - заявил Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Он сообщил, что ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными. "Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых) обмен пленными", - сказал Зеленский.

По его словам, согласно его договоренностям с вновь назначенным представителем Украины в ТКГ вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, украинская сторона будет серьезно работать в гуманитарном направлении.

"Мы хотим построить в ближайшее время мост в Станице Луганской, чтобы мы могли помогать людям, туда могла доехать скорая помощь", - рассказал он.

Президент Украины также отметил, что есть определенные предложения и экономического плана.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

Во вторник пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что основными вопросами повестки дня заседания ТКГ 5 июня будут освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности. "Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

***/ мф

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