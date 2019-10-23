Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 1:12

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press.

Зеленский собрал небольшую группу советников 7 мая в Киеве для встречи, которая должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины.

Вместо этого, собравшиеся обсуждали большую часть встречи, как реагировать на настойчивость Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани, требующих начать расследование, и как не оказаться втянутыми в американские выборы, рассказали агентству три осведомленных источника.

Отмечается, что встреча состоялась после того, как Трамп позвонил Зеленскому 21 апреля, чтобы поздравить с победой на выборах.

Уточняется, что стенограмма первого звонка так и не была обнародована. Белый дом лишь сообщил, что в ходе разговора Трамп попросил Зеленского "искоренить коррупцию".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

1вз ад

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