Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил о важности достижения энергетической независимости Украины.
"И одна из тем, которая очень важна для Украины, это энергетическая независимость. Я верю в то, что мы можем быть очень успешны (в этом - ИФ), и сотрудничать с Соединенными Штатами по теме энергетической независимости. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть", - сказал он, согласно стенограмме разговора, распространенной Белым домом в среду.
Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.
1эф во ВВ