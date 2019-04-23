Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 19:25

Берлин. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и избранный президент Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, В.Зеленский показал в разговоре свою заинтересованность в прогрессе в украинском урегулировании в "нормандском формате".

"Зеленский поблагодарил за немецкую поддержку Украины и показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках "нормандского формата", - говорится в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя немецкого правительства, обе стороны в разговоре подчеркнули намерение сохранять тесные отношения между двумя странами.

"Канцлер поздравила его с победой на выборах. Результат демократических выборов дает ему мощный мандат", - отметила она.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя В.Зеленского с победой на выборах, пригласила его посетить страну.

"Канцлер пригласила в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - добавила У.Деммер.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 100% электронных протоколов сообщила, что за В.Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 73,22% избирателей.

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