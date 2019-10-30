Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 22:58

*** Главы ФРГ и Украины затронули вопрос транзита российского газа по украинской территории

Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером во время телефонного разговора обсудили подготовку к встрече в нормандской формате, также перспективы разведения вблизи Петровского, сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандском формате", - сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержке Украины.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины", - подчеркнули в пресс-службе президента.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

бм

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