Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:24

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны в Донбассе.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру - это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - сказал он на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ.

ки

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